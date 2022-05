Elezioni, Giuseppe Conte (M5s) a Piacenza

Il giorno 31 maggio farà tappa a Piacenza il Presidente Giuseppe Conte per sostenere la lista del MoVimento 5 Stelle con capolista il consigliere uscente, Sergio Dagnino, che si presenta all’interno della coalizione “Alternativa per Piacenza” per Stefano Cugini Sindaco, sostenuto anche dalla lista civica Alternativa per Piacenza, @Sinistra ed Europa Verde. La giornata sarà fitta di impegni e inizierà la mattina a partire dalle ore 10.30 con una visita al cantiere Superbonus 110% in zona Farnesiana. Alle ore 11/11.30 il presidente Conte incontrerà cittadini, attivisti e simpatizzanti in piazzetta San Francesco, dove terrà anche un comizio pubblico.

“Le criticità del nostro territorio sono ben note: dal forte inquinamento atmosferico, al consumo di suolo fino alla desertificazione del centro storico e alla necessità di recuperare e riqualificare molte aree cittadine attualmente poco valorizzate dalle amministrazioni che ne detengono la proprietà. In questi anni – scrive in una nota il MoVimento 5 Stelle di Piacenza – abbiamo lavorato alacremente per porvi rimedio, ponendo le basi per una rinascita sostenibile del territorio, partendo proprio dall’approvazione della mozione sulle comunità energetiche che abbiamo fortemente voluto. Progetti che intendiamo portare avanti anche nella nuova consiliatura con un programma di cambiamento molto approfondito e orientato alla transizione ecologica di Piacenza. Riteniamo che sia questa l’unica strada possibile per risolvere le annose problematiche, prevalentemente ambientali, che sconta ancora oggi il nostro territorio”.