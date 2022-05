Elezioni, il Coni invita i candidati sindaco al confronto sul tema dello sport

In vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Piacenza, il Coni provinciale ha organizzato un confronto-dibattito tra i candidati sindaco. L’incontro, a cui hanno aderito tutti i sei candidati, si svolgerà lunedì 23 maggio alle ore 21 all’auditorium “Roberto Gentilotti” di Palazzo CONI, a Piacenza in via Calciati, 14.

L’incontro è rivolto principalmente ai dirigenti delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione sportiva, delle Discipline sportive associate e delle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio.