Elezioni Monticelli, Gimmi Distante “Nuove aziende per ripartire dopo la pandemia”

Si avvicina la data di domenica 12 giugno. Quel giorno, in cinque comuni della provincia di Piacenza, si terranno le elezioni amministrative congiuntamente ai referendum sulla giustizia.

L’attenzione per l’elezione del nuovo sindaco sarà focalizzata, giocoforza, su Piacenza – l’unico sopra i 15mila abitanti e in cui esiste la possibilità del ballottaggio, fissato per il 26 giugno – ma le urne saranno aperte anche in altri importanti centri del territorio: Bettola, Carpaneto Piacentino, Villanova d’Arda e Monticelli d’Ongina. Oggi conosciamo meglio Gimmi Distante, sindaco uscente di Monticelli che lo scorso marzo ha ufficializzato la sua ricandidatura – con la lista “Monticelli nel cuore” – in vista delle prossime elezioni del 12 giugno.

Quali sono le sue precedenti esperienze amministrative?

Sono stato Sindaco del Comune di Monticelli D’Ongina dal 2017 … sino ad oggi. Prima di questo incarico non avevo avuto alcuna esperienza amministrativa.

Perché ha deciso di ricandidarsi?

Dopo un confronto con la mia famiglia e i miei collaboratori ho deciso di ricandidarmi per non disperdere quanto di buono fatto in questi anni. Abbiamo realizzato buona parte del nostro programma elettorale nonostante la pandemia ci abbia tolto almeno un anno e mezzo di amministrazione. La passione e la voglia di lavorare sono le stesse di 5 anni fa.

Qualora venisse eletto, quale è il progetto che sogna di realizzare nel prossimo mandato?

Sicuramente la nuova scuola che affiancherà l’attuale e che presenta delle carenze di spazi in seguito alla demolizione della vecchia scuola media in seguito al terremoto del 2012. Questo progetto è uno di quelli che avevamo portato avanti nello scorso programma e che non siamo riusciti a realizzare essenzialmente per due motivi: 1) la pandemia; 2) Abbiamo dovuto prima mettere a norma sismicamente sia le elementari-medie sia la materna e asilo del comune. Obblighi giuridici che gravavano sulla precedente amministrazione e che abbiamo realizzato (e stiamo realizzando) noi.

Come esce il suo Comune dal periodo pandemico? Su quali pilastri focalizzarsi per ripartire?

Usciamo con uffici in fase di riorganizzazione anche a causa di pensionamenti. Molto lavoro quindi per offrire i servizi ai nostri cittadini. La spinta deve avvenire con l’insediamento di nuove aziende e con la stretta collaborazione con il mondo delle associazioni.

Quali opportunità per il vostro Comune dal Pnrr?

Premesso che, come tutti i comuni medio piccoli italiani, stiamo riscontrando grandi criticità nella struttura dei bandi che stanno uscendo, abbiamo un elenco di progetti tutti in ottica di riqualificazione degli edifici del Comune e di ammodernamento del patrimonio dell’ente.