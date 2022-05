Elezioni Monticelli, Martina Affaticati “La priorità è la realizzazione della nuova scuola media”

Si avvicina la data di domenica 12 giugno. Quel giorno, in cinque comuni della provincia di Piacenza, si terranno le elezioni amministrative congiuntamente ai referendum sulla giustizia.

L’attenzione per l’elezione del nuovo sindaco sarà focalizzata, giocoforza, su Piacenza – l’unico sopra i 15mila abitanti e in cui esiste la possibilità del ballottaggio, fissato per il 26 giugno – ma le urne saranno aperte anche in altri importanti centri del territorio: Bettola, Carpaneto Piacentino, Villanova d’Arda e Monticelli d’Ongina. Oggi conosciamo meglio Martina Affaticati, candidata sindaco a Monticelli d’Ongina con la lista civica Monticelli Attiva, che la sostiene in vista delle prossime elezioni del 12 giugno.

Quali sono le sue precedenti esperienze amministrative?

Sono consigliere comunale di Monticelli da 10 anni, di cui 5 in maggioranza con una delega alle politiche giovanili. Come amministratore ho collaborato con i ragazzi dell’Associazione Eppursimuove per la realizzazione dell’omonima rassegna musicale e ho organizzato due progetti Erasmus che hanno consentito ai ragazzi di Monticelli di fare un’esperienza unica con altri giovani europei.

Perché ha deciso di candidarsi?

Ho scelto di candidarmi dopo aver partecipato a un percorso civico di partecipazione durato mesi, in cui decine di monticellesi hanno studiato il territorio, ascoltato le necessità delle persone e individuato le proposte per rendere Monticelli più attiva, più attrattiva e più vicina ai cittadini. Siamo convinti che il nostro paese meriti molto di più di quanto abbia oggi; una maggiore attenzione ai servizi scolastici, al sociale, una maggior valorizzazione turistica e commerciale del territorio e un maggior senso di comunità.

Qualora venisse eletta, quale è il progetto che sogna di realizzare nel prossimo mandato?

Il progetto a cui tengo di più e che per me rappresenta la priorità è la realizzazione della nuova scuola media. Il sogno è quello di realizzare uno spazio coperto disponibile per cittadini e associazioni, anche attraverso interventi di rigenerazione urbana di aree/immobili già di proprietà del Comune.

Come esce il suo Comune dal periodo pandemico? Su quali pilastri focalizzarsi per ripartire?

Il nostro Comune esce dal periodo pandemico fragile, come tutti i territori, ma la voglia di ripartire è tanta. L’orgoglio e la voglia di rimboccarsi le maniche non mancano ai cittadini del nostro paese. E’ importante che il comune sia più vicino a tutti, anche agli ultimi, rafforzando la rete dei servizi sociali e favorendo ogni opportunità di valorizzazione del territorio e dei

nostri prodotti tipici.