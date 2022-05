Elio a Piacenza a fianco di Progetto Vita. Una visita speciale al reparto di Cardiologia dell’ospedale cittadino per lo storico frontman e fondatore del gruppo musicale “Elio e le Storie Tese”, che ha incontrato il primario Daniela Aschieri, presidente dell’associazione che da anni promuove la cultura della defibrillazione precoce per prevenire la morte improvvisa dovuta ad arresto cardiaco: un progetto che ha portato Piacenza a diventare la città più cardioprotetta d’Europa, con oltre mille defibrillatori installati e 130 persone salvate nel corso degli anni.

“Elio è un amico di Progetto Vita” – sottolinea la dottoressa Aschieri. Infatti in più occasioni non ha mancato di portare il suo sostegno ai progetti portati avanti dall’associazione. E anche questa volta ha posato per una foto ricordo insieme al personale del reparto indossando la maglietta del Progetto Facile Dae, che ha l’obiettivo di far conoscere il più possibile l’importanza dell’utilizzo tempestivo del defibrillatore. Recentemente è stato siglato un protocollo per la diffusione a livello nazionale del progetto, i cui contenuti sono stati illustrati nei giorni scorsi nel corso del Defibrillation Day, giornata di sensibilizzazione che da Piacenza ha coinvolto 150 piazze in tutta Italia.