Enrico Letta a Piacenza il 16 maggio. Incontri in aziende e cena con gli elettori 

Lunedì 16 maggio il Segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, sarà a Piacenza per portare il suo sostegno a Katia Tarasconi, Candidata Sindaco alle elezioni amministrative del 12 giugno.

Il leader PD farà visita in mattinata a due importanti imprese della città: Nordmeccanica e Fornaroli Carta. Il “tour del ducato” si sposterà quindi a Parma, dove Letta sarà impegnato fino al tardo pomeriggio. Tornerà a Piacenza per partecipare ad una cena al Nessie Pub (Strada del Montecucco, 12). Questo sarà il momento per un incontro ravvicinato con cittadini ed elettori. Per chi fosse interessato, è possibile prenotare il proprio posto al 3895414403, oppure accedere al link https://tinyurl.com/y2jdc9fo.