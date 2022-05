Escusionista cade e si rompe il braccio sul monte Alfeo, soccorsa dai vigili del fuoco. Protagonista della disavventura una donna di circa 50 anni, caduta durante una passeggiata lungo un sentiero del Monte Alfeo, nel pomeriggio del 21 maggio.

Subito sono stati allertati i soccorsi: il 118 ha chiesto l’aiuto dei dei vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Bobbio con, in supporto, un furgone Saf da Piacenza. Dopo aver individuato il punto della caduta e raggiunto la comitiva che accompagnava la donna, i vigili del fuoco hanno presto le prime cure. La signora è stata accompagnata all’ambulanza ferma ad attenderla nell’abitato di Bertone, per essere poi portata in Pronto Soccorso.