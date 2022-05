Europa Verde presenta la lista “La questione ambientale non è uno slogan”

Sono ventisei candidati, alcuni alla prima esperienza politica, altri da decenni impegnati in associazioni ambientaliste, tutti accomunati da autentico interesse per l’ambiente e la qualità della vita in città.

Per Europa Verde, che fa parte della coalizione di Alternativa per Piacenza, a sostegno del candidato sindaco Stefano Cugini, la questione ambientale non è uno slogan, anzi. “Nella nostra lista – ha detto il capolista Giuseppe Castelnuovo – ci sono persone che da svariati anni si occupano di ambiente. Per la nostra città occorrono cambiamenti radicali che non significa essere estremisti, ma guardare il bene di tutti, in particolare delle fasce più deboli come bambini e anziani. Ci vuole una svolta vera, siamo preoccupati per lo sviluppo del nuovo piano urbanistico e del piano strategico del verde perché devono rendere migliore la qualità della vita, contenere gli effetti dell’inquinamento e limitare cambiamenti climatici. Dove è possibile occorre piantare nuovi alberi, su questo deve essere incentrato il piano strategico”. Altri punti forti contenuti nel programma e condivisi con la coalizione sono il contenimento del consumo di suolo, il sostegno al commercio al dettaglio, lo stop alla logistica come la intendiamo oggi, l’avvio delle comunità energetiche e il potenziamento della raccolta rifiuti porta a porta.

I candidati in lista

Giuseppe Castelnuovo

Vanda Carnpregher

Andrea Chiappini

Giovanni Castagnetti

Dea De Angelis

Riccardo Bassi

Roberta Bersani

Claudio Bonfanti

Giacomo Covelli

Mara Federici

Danila Fornari

Stefano Forlini

Giulia Fregoni

Micaela Ghisoni

Angelo Giostri

Kevin Massimini

Adriana Merli

Paolo Pantrini

Maria Grazia Parenti

Anna Maria Penini

Giuseppe Siboni

Massimo Stefanoni

Andrea Vaghini

Vittorio Vezzulli

Tiziana Vigevani

Gabriele Viva