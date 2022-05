Europa Verde, sabato si presenta la lista a sostegno di Stefano Cugini

Si presenta sabato 14 maggio la lista di Europa Verde, che alle prossime elezioni comunali sosterrà la candidatura di Stefano Cugini. Di seguito la nota stampa che annuncia l’appuntamento

Finalmente anche Piacenza può contare su una rappresentanza Verde per il proprio territorio, esigenza resa più che mai urgente dai rapidi cambiamenti climatici, sociali e politici in corso. La lista di Europa Verde Piacenza con i suoi candidati sarà presentata sabato 14 maggio alle ore 10 presso i giardini Margherita: un invito rivolto alla stampa e a tutta la cittadinanza, importante occasione per conoscere i candidati e i loro obiettivi. Appartenente alla grande coalizione di ApP (Alternativa per Piacenza) capitanata dal candidato sindaco Stefano Cugini, Europa Verde fa propria quella politica della ‘cura’ della città e dei suoi abitanti che è il motore dell’intera squadra, declinata in un’azione concreta di tutela del territorio e di forte spinta alla sostenibilità ambientale, coerente con l’impronta ecologista della lista stessa.

Lo stop al consumo di suolo agricolo e delle aree verdi in città, parallelamente al sostegno deciso al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riqualificazione energetica e sostenibile del polo logistico in essere, costituiscono alcuni tra i principali fini programmatici che Europa Verde si prefigge. Specularmente alla promozione di un piano strategico del verde, che comporti un vero progetto di riforestazione nella aree libere della città per migliorare la qualità dell’aria, e all’attuazione di un piano della mobilità sostenibile in tempi accelerati. Parcheggi scambiatori, bicipolitana (rete delle piste ciclabili), revisione della rete e del sistema tariffario dei mezzi pubblici, sostegno alla mobilità elettrica devono diventare una realtà concreta, a beneficio di cittadini e ambiente.

Ma insieme all’ambiente a Europa Verde interessano le persone: per questo diritti civili e sociali, inclusione, salute sono al centro del programma di lista, per migliorare la qualità di vita dei cittadini avvicinando la gente alla politica e la politica alla gente. Vi aspettiamo numerosi la mattina del 14 maggio, non mancate.