Everest Rugby, big match contro il cus Milano

Un altro fine settimana ricco di impegni per quasi tutte le formazioni del Piacenza Rugby.

I Seniores dell’EVEREST PIACENZA, reduci da una larga vittoria in trasferta ad Ivrea, saranno di scena di fronte al proprio pubblico al Beltrametti, ad attenderli il big match con il Cus Milano. La partita è valida per la ventesima giornata del campionato nazionale di serie B che vede i Biancorossi in terza posizione in classifica, a dodici punti dalla capolista. Fischio d’inizio domenica 22 maggio alle 15.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul nostro canale Facebook e seguita con aggiornamenti flash dai microfoni di Radio Sound.

Under 17 – La compagine formata da NOCETO/COLORNO/PIACENZA RUGBY sabato 21 maggio alle 18 affronterà, sul campo neutro di Colorno, il Valorugby Reggio Emilia per la seconda giornata del girone in formula conference del Campionato Elite. Convocati Piacenza Rugby: Roda, Francis e Spagnulo.

Under 15 e 13 – Riposo.

Under 11 – La formazione scenderà in campo a Chiavari il 21 e 22 maggio per difendere i colori biancorossi al 1° Memorial “Lele Remaggi”, torneo di beach rugby che vede tra gli altri partecipanti, i pari età di Alba, Cuneo, Viareggio, Valdarno, Cesena, Bergamo e Treviglio. Accompagnati dall’entusiasmo di genitori e allenatori, avranno l’ennesima opportunità di condividere, insieme ad altri atleti, una bellissima e insolita esperienza.

Under 7-9-11 – In campo anche i mini Biancorossi Under 7-9, che insieme alla seconda formazione U11 saranno impegnati allo stadio Beltrametti e al campo Lyons nel torneo Sanfelici. L’appuntamento è per domenica mattina a partire dalle 10.

Veterans – Riposo, in attesa della quinta tappa del Torneo dei Ducati in programma sabato 28 maggio al Capra di Noceto.