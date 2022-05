“Fabbrica e nuvole”, 5 incontri letterari in via Roma

“Fabbrica e Nuvole” associazione apartitica impegnata nella promozione e nell’inclusione delle diverse realtà culturali presenti sul territorio, organizza una serie di iniziative indirizzate ad un pubblico più vasto possibile.

In cinque incontri, che si svolgeranno presso la Scuola Azzurra (in via Roma 163 a Piacenza) ogni mercoledì alle ore 18 e 30, attraverso la letteratura e la musica, si affronteranno temi di carattere sociale e culturale di interesse comune. Il primo incontro avverrà mercoledì 11 maggio. Claudio Arzani, poeta, scrittore e giornalista pubblicista, presentera’ “Survivor: e venne l’autunno 2020, il post Covid 19, il ritorno al futuro” con le sue poesie tratte da ‘Antologia d’autunno 2020′(edizioni G.C.L. – Taranto) lette da Dalila Ciavattini accompagnata dalle musiche di Francesco Bonomini, ballate eseguite con l’organetto diatonico. Si affronterà il tema di come gli autori, sopravvissuti al Covid, vedono ed affrontano oggi il futuro.

Nei successivi mercoledì si alterneranno Maria Teresa Lazzara, poeta, che presentera’ le sue liriche pubblicate nel libro “I passi perduti” (18.05), ancora Claudio Arzani per la presentazione in dialogo con Antonio Mosti del libro “Nelle fauci degl’Agnelli”, ricordi di lotte operaie e dei licenziamenti in Fiat che fanno temere il tramonto del Sol dell’ Avvenire (25.05), Sabrina De Canio, codirettrice e responsabile dei rapporti internazionali del Piccolo Museo della Poesia di Piacenza, che presenterà il suo libro di poesie “Libera nos a malo” (1.06), infine Lorena Tassara per la presentazione del romanzo “L’ottava luna piena”, storia di una donna, Adele, dalla Repubblica partigiana di Bobbio tra Resistenza e Liberazione (8.06).

Ingresso libero con raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2 a tutela della sicurezza di tutti