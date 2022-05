Fallisce la spaccata al bar tabaccheria di Pontenure, recuperati sigarette e gratta e vinci

Spaccata nella notte al bar tabaccheria di Pontenure, ma il colpo fallisce. I ladri – quasi sicuramente in tre – sono stati infatti scoperti grazie al sistema di videosorveglianza di Metronotte Piacenza, che allerta i carabinieri.

Foto 2 di 2



I ladri, vistosi inseguiti dai militari del radiomobile e della stazione locale, oltre che dagli operatori Metronotte, abbandonano l’auto e la refurtiva a Borghetto, per poi fuggire nei campi. E’ stato quindi recuperato il bottino: quasi 550 pacchetti di sigarette, del valore di circa 3000 euro, e gratta e vinci per un valore totale di circa 500 euro. A bordo dell’auto abbandonata dai ladri sono stati rinvenuti anche gli attrezzi utilizzati per introdursi nel bar. Le indagini proseguono, anche esaminando le immagini di telecamere presenti in zona.