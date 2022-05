Fasce bianche sul Pubblico Passeggio in ricordo dell’eccidio di Prijedor

Martedì 31 Maggio ricorrono i 30 anni del massacro di Prijedor in Bosnia ed Erzegovina. In occasione della ricorrenza, il Dzemat Ilm Piacenza (Comunità islamica dei Bosniaci a Piacenza) e la Mreza Mladih Piacenza (Rete dei giovani bosniaci di Piacenza) organizzano un incontro pubblico, con appuntamento per martedì 31 alle ore 18:30 sul Pubblico Passeggio.

“Il 31 maggio del 1992 – ricordano – le autorità di Prijedor obbligarono tutti i cittadini non serbi ad appendere uno straccio bianco o un lenzuolo ad una finestra di casa. Per strada furono obbligati a portare al braccio una fascia bianca. Nei mesi che seguirono 31.000 civili vennero rinchiusi nei lager, 53.000 furono vittime di persecuzione e deportazione. Di questi, 3.173 vennero uccisi e 102 erano bambini. Dal 2013, ogni 31 maggio si tiene a Prijedor e in altre città europee la “Giornata internazionale delle fasce bianche”, per manifestare contro ogni discriminazione”.

Lo scorso anno oltre cento persone hanno preso parte all’evento organizzato in Piazza Cavalli, tra cui il Console generale della Bosnia ed Erzegovina, Dragan Mihaljevic, che ha confermato la sua presenza anche quest’anno.