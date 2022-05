FdI presenta il programma “Risolleviamo insieme Piacenza dopo il covid”

Elezioni Piacenza, Fratelli d’Italia ha presentato alla Besurica “gli appunti di governo della nostra città che vogliamo scrivere insieme ai piacentini – hanno detto i candidati del partito di Giorgia Meloni – dopo esserci pubblicamente confrontati con i rappresentanti delle categorie economiche. Appunti che muovono da una precisa finalità: la persona umana, quale principio e fine dell’azione politica, messa al centro di ogni scelta amministrativa. Una scelta che, come detto, si incentra sulla persona – con i diritti e i doveri che le spettano, dal concepimento fino alla sua naturale fine attraverso le diverse fasi della vita – sostenendola quando necessario, lasciandola pienamente libera di esprimersi quando non occorre”.

“Le elezioni comunali del 12 giugno 2022 non possono non risentire del clima in cui da oltre due anni

stiamo incolpevolmente vivendo. La pandemia – non ancora definitivamente superata – ha inciso

infatti profondamente sulle nostre vite, sulle nostre scelte, in altre parole sul nostro modo di vivere. C’è chi vuole illudere i piacentini, magari per vincere personali sensi di colpa, che sia sufficiente sconfiggere Patrizia Barbieri perché tutto torni come prima. Non è così: lo sappiamo tutti, anche i più critici verso il nostro sindaco. Occorre invece, nel rispetto del dolore di

tutti, cercare di riprendere ognuno di noi il proprio piccolo ruolo nella società piacentina che

anch’essa è cambiata, eccome”.

Gli ‘appunti’ di FdI si concentrano su buona amministrazione, sicurezza, sostegno all’economia locale, rigenerazione urbana, promozione territoriale, la questione Pertite, politiche giovanili, attenzione agli anziani, sostegno al terzo settore.