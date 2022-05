Festa della Repubblica, le limitazioni al traffico a Piacenza

In occasione della cerimonia istituzionale per la Festa della Repubblica, con inizio alle 10 in piazza Cavalli, sono previste alcune limitazioni al traffico veicolare.

Dalle 9 alle 12 di giovedì 2 giugno, comunque sino al termine delle celebrazioni, sarà vietata la circolazione lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, inclusi gli accessi da via Cavour – via XX Settembre, via Cittadella – via Mazzini e via Illica – via Calzolai, nonché in piazzetta delle Grida, piazza Mercanti, nel tratto di via Sopramuro compreso tra via Savini e piazza Cavalli, in piazzetta Plebiscito e in piazzetta San Francesco. Già dalle ore 7, sino alle 12 e comunque sino al termine della cerimonia, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero perimetro di piazza Cavalli, in piazzetta delle Grida, in piazza Mercanti, piazzetta Plebiscito e piazzetta San Francesco.

Dal provvedimento sono esclusi i veicoli a servizio della manifestazione e i mezzi di soccorso, che potranno sostare all’angolo tra piazza Cavalli e via Cavour. In concomitanza con la cerimonia, anche il tragitto dei bus che abitualmente transitano in piazza Cavalli sarà temporaneamente deviato lungo via S. Antonino.