La Gas Sales torna in Europa: battuta Cisterna, pass per la Challenge Cup

FINALE PLAYOFF 5° POSTO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-1



(25-23 25-19 26-28 25-20)

IL TABELLINO

Festa per la Gas Sales Bluenergy, che vince 3-1 la finale playoff 5° posto contro Cisterna staccando il pass per la CEV Challenge Cup 2022/2023. I biancorossi, che in questi play off con sette vittorie consecutive hanno trovato quella continuità spesso mancata durante il campionato, tornano così in una competizione europea che mancava dalla stagione 2016/2017.

Una vittoria meritata quella contro Cisterna, davanti ad un avversario ostico che ha dato filo da torcere agli uomini di Bernardi. Grande equilibrio nel primo set, si gioca punto ma alla fine la spunta Piacenza 25-23. Equilibrato anche l’inizio di secondo parziale, poi la Gas Sales inizia a scavare un solco che punto dopo punto diventa sempre più ampio: finisce 25-19. Sotto 2-0, Cisterna non ci sta e prova ad allungare nel terzo set; sul 21-24 Piacenza riesce a risalire e il parziale finisce ai vantaggi: questa volta sorridono gli ospiti (26-28) che riaprono il match. Dopo un avvio in equilibrio, il quarto set vede Piacenza allungare sugli avversari che provano, senza successo, la rimonta: 25-20, Piacenza festeggia.

