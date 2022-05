Finisce in un dirupo con l’auto, 68enne grave trasportato a Parma

Con l’auto in un dirupo profondo 10 metri, 68enne grave a Parma. L’incidente a strada Teruzzi di Morfasso è presumibilmente avvenuto intorno alle 20 di sabato 21 maggio, ma il 68enne alla guida della sua auto era rimasto ferito ed incastrato tra le lamiere. L’uomo, intrappolato nell’abitacolo, ha suonato il clacson per ore, cercando di attirare l’attenzione di qualcuno che potesse dare l’allarme. Solamente intorno alla mezzanotte un’automobilista ha sentito il suono del clacson e si è fermata: sono così scattati i soccorsi.

Sono quindi arrivati sul posto i vigili del fuoco di Fiorenzuola D’Arda e i loro colleghi del Nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) dal Comando Provinciale di Piacenza. Nel frattempo la Centrale Operativa del 118 ha inviato l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Morfasso, l’auto infermieristica di Fiorenzuola e ha fatto alzare in volo l’elisoccorso notturno decollato dall’Ospedale Maggiore di Bologna.

I vigili del fuoco, con l’utilizzo di corde, hanno messo in sicurezza il veicolo e hanno estratto l’uomo, gravemente ferito. È stato quindi adagiato sulla barella toboga per poter raggiungere la strada. È stato quindi stabilizzato dall’équipe sanitaria ed elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in codice rosso. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lugagnano.