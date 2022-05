Fiorenzuola: Oneto e Sartore rinnovano fino al 2023

Il Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto il rinnovo dei contratti che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto e di Francisco Sartore fino al 30/06/2023.

Oneto, arrivato in rossonero durante la stagione 2020/2021 in Serie D, si è distinto anche in questa stagione di Lega Pro inanellando 31 presenze con 3 reti e 3 assist all’attivo, dimostrandosi un giocatore poliedrico sia da centravanti, che da esterno offensivo, fino ad interno di centrocampo. Sartore, arrivato Fiorenzuola nell’ultimo mercato invernale, si è distinto durante tutto il girone di ritorno sulla fascia mancina dell’attacco rossonero, mettendo a referto solide prestazioni durante le sue 13 presenze condite da 2 reti e 2 assist.