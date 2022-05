Il centro diurno Levante si sposta in centro a Fiorenzuola: martedì la presentazione

Il Centro diurno Levante del dipartimento Salute mentale si sposta dalla precedente collocazione in località Barabasca a una nuova sede nel centro di Fiorenzuola, in via Teofilo Rossi 17.

Ad annunciarlo è l’Ausl di Piacenza, che specifica che il trasferimento ha consentito di avere a disposizione spazi più facilmente accessibili agli assistiti e ai loro familiari, in un contesto urbano, anche per favorire i processi di socializzazione. La nuova sede, collocata nell’edificio Fondazione Verani-Lucca, sarà presentata alla cittadinanza martedì 31 maggio alle ore 10.30 alla presenza degli utenti, degli operatori sanitari e delle autorità.

Per chi viene in auto è possibile parcheggiare in piazza Cavour 2 (piazza del mercato) oppure nelle vie attigue al Centro diurno. L’ingresso pedonale è possibile anche da via Giovanni da Fiorenzuola 58 (zona ZTL).