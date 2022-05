Fiorenzuola, rinnovo annuale per Michele Currarino

Il Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto con Michele Currarino fino al 30/06/2023.

Currarino, arrivato in rossonero all’inizio della stagione 2021/2022 di Serie C, ha collezionato 23 presenze in rossonero con 1 rete e 2 assist all’attivo. Nell’ultima parte del campionato, un infortunio ha limitato le sue presenze, ma il suo pieno recupero certificato con il rientro con la Giana Erminio lo metterà da subito a disposizione dello staff tecnico rossonero all’inizio del ritiro estivo.