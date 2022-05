Fondi Pnrr per le imprese, accordo tra Banca di Piacenza e Cerved

Supportare le imprese nell’accesso ai Fondi del PNRR per aiutarle a crescere in modo sostenibile. È questo il fulcro della partnership fra Banca di Piacenza e Cerved che sarà presentata ufficialmente lunedì 6 giugno (PalabancaEventi di via Mazzini, ore 18), nel corso del convegno “Le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Come individuare il bando più adatto alla tua impresa”, dedicato alle imprese.

Banca di Piacenza e Cerved illustreranno il nuovo servizio, fornendo già le prime indicazioni sulle concrete opportunità attualmente a disposizione delle aziende e sulle anticipazioni relative alle iniziative in attesa di attivazione in settori strategici per le aziende.

La collaborazione punta a rendere concreta la possibilità di accedere ai Fondi del PNRR e a semplificare l’individuazione dei bandi di finanza agevolata attivi in Italia grazie all’utilizzo della piattaforma dedicata “Cerca il Bando”. Uno strumento che consente a Banca di Piacenza di offrire alle imprese del territorio incentivi più interessanti e grazie al supporto specializzato di Cerved, di affiancarli in ogni passo: dall’analisi preliminare dei progetti, all’invio ufficiale della domanda di agevolazione all’Ente Gestore, sino alla rendicontazione finale.

“I fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza rappresentano uno straordinario strumento per rilanciare la produttività del Paese – afferma Andrea Mignanelli, CEO di Cerved –. Cerved vuole giocare la sua parte, mettendo a disposizione dati, algoritmi e soluzioni tecnologiche per aiutare le imprese a coglierne le opportunità. La recente acquisizione del Gruppo Del Barba, inoltre, ha potenziato il nostro impegno nella finanza agevolata, consentendoci di offrire un supporto ancora maggiore a tutte le PMI”.

“Banca di Piacenza conferma di essere il punto di riferimento per le imprese – dichiara il Condirettore generale Pietro Coppelli –, e in questo particolare momento intende far cogliere a loro le straordinarie opportunità offerte dal PNNR. La Banca, quindi, con l’ausilio di Cerved e grazie al fatto di avere un dialogo costante con le imprese tramite la robusta rete di filiali e il personale specializzato, metterà a disposizione della propria clientela le soluzioni più efficaci affinché le misure previste nel PNRR possano avere il miglior risultato a beneficio del tessuto produttivo”.