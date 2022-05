Formazione e competenze digitali: al via in Ecipar i corsi di web marketing e Inventor

In partenza in Ecipar Piacenza due nuovi corsi che promuovono lo sviluppo delle competenze digitali: Web Marketing e Inventor. Due percorsi in grado di mettere a disposizione un ampio know how, offrire una porta di accesso verso piattaforme e infrastrutture specializzate, promuovendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze prioritariamente nell’ambito della meccanica.

“Il primo corso di Web Marketing riassume le competenze che tutti gli specialisti dovrebbero avere – spiega Sara Gobbi di Ecipar Piacenza -. Si tratta di un corso adatto a chi è alle prime armi con il marketing digitale e vuole affrontare in modo le varie sfere che lo compongono. Come molti corsi organizzati daEcipar, è accessibile a tutti purché siano residenti in Emilia-Romagna”.

Come si svilupperà? “In 32 ore di formazione verrà insegnato ai partecipanti come avviare un business online. Il corso sarà accessibile a chi muove i primi passi nel settore del digital marketing e non conosce neppure il singnificato della parola marketing e, al tempo stesso, non deluderà chi invece possiede già un titolo di studio in materia, e vuole accrescere le proprie competenze. Non si tratta – sottolinea Gobbi – di un semplice corso bensì di una vera e propria fonte di informazioni per i professionisti del digitale, grazie alla professionalità del docente, Marco Salvatori, web strategist di un’agenzia di web marketing”.

“Gli studenti impareranno a fare ricerca di mercato dentro e fuori all’azienda, a fare fare branding così come a capire e sviluppare i punti di forza e conoscere quelli di debolezza, scovare i bisogni del consumatore e cos’è il marketing 4.0, l’inbound marketing e il content marketing. Tra le finalità del corso rientra anche il saper creare una strategia crossmediale di digital marketing, fare social media marketing in modo professionale con piani editoriali ad hoc, creare dei questionari per fare ricerca online e raccogliere dati, fare social media advertising su Facebook e Instagram, fare analisi del sito con Google Analytics, fare ricerca di mercato con i vari tool presenti sul web e infine fare mail marketing in modo professionale”.

“Inoltre in questa edizione si farà un piccolo percorso anche in lingua inglese, per integrare lo strumento del digitale con l’utilizzo della lingua inglese. Il mix di queste competenze è molto richiesto all’interno del mercato del lavoro”.

Riassumendo, il corso di Web Marketing è per studenti di tutti i livelli, esperti o alle prime armi, è rivolto sia a persone occupate che disoccupate, purché residenti in Emilia Roma, e permette di affrontare il tema con tantissimi casi pratici.

Il secondo corso, invece, è di carattere più tecnico, ed è mirato all’utilizzo di Autodesk Inventor, software leader di settore per la progettazione, il disegno, la modellazione 3D per la realizzazione di componenti e impianti in ambito meccanico.

“Una conoscenza approfondita di questo strumento diventa una carta importante da giocare nel mondo del lavoro – ricorda Sara Gobbi -. Per venire incontro a questa esigenza, Ecipar Piacenza propone il corso “Autodesk Inventor” con lo scopo di formare professionisti in questo settore. Il corso di Ecipar di “Autodesk Inventor”, della durata di 32 ore, si propone di fornire le conoscenze e competenze tecniche per acquisire i principi fondamentali della modellazione tridimensionale e realizzare un modello 3D parametrico variazionale sia di parte che di assieme con relativa messa in tavola 2D parametrica completa di quotatura e di simbologia tecnica”.

Per informazioni ed iscrizioni

Sara Gobbi

06523 572240

gobbis@eciparpc.it