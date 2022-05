Forza Italia “A Bettola il nostro appoggio al sindaco Paolo Negri”

Comunicato stampa di Forza Italia Piacenza

A seguito di alcune indiscrezioni apparse sulla stampa legate al ruolo di Forza Italia alle elezioni Amministrative del Comune di Bettola, il coordinatore comunale del partito azzurro Piera Scagnelli unitamente al Commissario Provinciale Gabriele Girometta intervengono in merito all’argomento sopracitato.

“Riteniamo che il Sindaco Paolo Negri abbia ben amministrato il Comune di Bettola e quindi merita di essere riconfermato per i prossimi 5 anni alle amministrative del 12 giugno. La sua lista, pur essendo civica, incarna i veri valori liberali e moderati che da sempre contraddistinguono Forza Italia e i suoi amministratori. A Bettola quindi il nostro appoggio politico va al Sindaco Paolo Negri unitamente alla sua lista, e auspichiamo che su di lui possa convergere il consenso degli elettori che sappiano apprezzare il buon lavoro fatto in questi 5 anni di governo del Comune dando il meritato consenso per proseguire nel prossimo mandato!”.