Fratelli d’Italia presenta gli “appunti per il programma di governo”: “Proposte reali e realizzabili”

Fratelli d’Italia con una nota presenta l’appuntamento in programma sabato 7 Maggio alle ore 10.45 nel quartiere Besurica a Piacenza presso la piazzetta coperta della Biblioteca Comunale

Fratelli d’Italia Piacenza, è pronta a liberare le proprie energie a supporto di Patrizia Barbieri. L’occasione è quella di presentare i nostri appunti per il programma di governo della Città volti ad offrire una visione politica e progettuale della città. Appunti programmatici sulla quale intendiamo convincere i cittadini che il voto a Fratelli d’Italia, e quindi al Sindaco Barbieri, è e sarà un voto concreto basato su proposte reali e realizzabili. Non servono promesse non mantenibili, bensì proposte e interventi concreti che la squadra di Fratelli d’Italia intenderà perseguire per il bene di tutti i piacentini.