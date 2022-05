Gaep, successo per la Festa di Primavera. Conto alla rovescia per la Lunga Marcia

La Festa di Primavera del Gaep (Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini) al Rifugio Vincenzo Stoto, dopo due anni di stop, è stata un successo con la partecipazione di ottanta escursionisti e amici della montagna. I volontari della Proloco di Villanova hanno preparato il pranzo e servito a tavola, mentre Padre Roman ha celebrato la Santa Messa; il Sacerdote è socio del GAEP ed ha già avuto modo qualche anno fa di soggiornare in Rifugio due volte con ragazzi Bielorussi.

Il Gaep non si è fermato sugli allori: sono riprese le escursioni con tante prenotazioni per i prossimi mesi da parte di scolaresche, scout, gruppi parrocchiali, educatori con i loro gruppi e famiglie. Soprattutto si è messa in movimento, a dire il vero ormai dal mese di marzo, la macchina della Lunga Marcia in Alta Val Nure “Dante Cremonesi”. Dopo due anni in cui la marcia non ha avuto luogo, il prossimo 29 maggio si terrà la cinquantesima edizione. La Lunga Marcia ha modo di vivere grazie alla consolidata collaborazione con ARI – CRI – CAI PC – Soccorso Alpino – Progetto Vita – AVIS di Bettola – Proloco di Ciregna e tanti sostenitori; come da tradizione la manifestazione ha il Patrocinio di Comune di Piacenza, Comune di Ferriere e Provincia di Piacenza.

La prima edizione della “Marcialonga” del GAEP vide la partenza il primo maggio 1971. La stessa nasce dopo l’impresa di tre soci del GAEP, Tonino Ballotta, Luciano Barbieri e Alessandro Bosoni, che il 7 dicembre 1969 decidono di partire da Piacenza per raggiungere a piedi la Vecchia Dogana, oggi Rifugio GAEP “Vincenzo Stoto”. Parliamo di impresa, perché ciò che oggi sembra ormai divenuto banale, grazie alle attrezzature tecniche, strade e sentieri ben segnati, in quegli anni proprio così semplice non era. In circa un giorno e mezzo i tre amici raggiungono il Rifugio dove vengono accolti dall’allora presidente Dante Pozzi e da un gruppo di amici festanti. L’impresa ha avuto alle spalle, dove la strada carrozzabile lo permetteva il supporto logistico di Dante Cremonesi a cui oggi è dedicata la manifestazione del GAEP.

La marcia che prenderà il via il 29 maggio dopo due anni di rinvii forzati a causa della pandemia, si svolge su un percorso in linea lungo il crinale appenninico della Val Nure lungo il sentiero 001 della nostra provincia. Il percorso si differenzia in tre differenti marce con arrivo per tutti al Rifugio GAEP a 1362 m:

La Lunga Marcia dei 33 km: Quella tradizionale, che ha alle spalle le cinquanta edizioni; un’affascinante ed impegnativa escursione che parte dal Passo del Cerro (m 766)

La Marcia Intermedia dei 25 km: parte dal Passo della Cappelletta (m 1036), che è anche il primo punto di ristoro della 33 km, e segue lo stesso itinerario lungo un bellissimo crinale appenninico

La Marcia degli 11 km: inserita nell’ultimo tratto della Lunga Marcia, il più spettacolare, parte dal passo del Mercatello (m 1058) fino all’arrivo in Rifugio.

Lungo il percorso sono presenti punti di controllo e ristoro ed all’arrivo in Rifugio ristoro per tutti i partecipanti. In un’ottica di sostenibilità, si può raggiungere i punti di partenza delle varie distanze della marcia con i bus che il GAEP mette a disposizione con partenza da Piacenza. In alternativa, per chi proviene da altre città, è possibile utilizzare un mezzo proprio fino a Bettola, Farini o Ferriere e raggiungere i Passi da dove avverrà la partenza con i bus navetta che il Gaep organizza sempre con il supporto di Vincenzo titolare di Rossi Viaggi. Se si sceglie l’autobus bisognerà recarsi presso il Condominio Cheope in via IV Novembre, 130 a Piacenza e qui si ritornerà a fine della manifestazione.

Gli orari di partenza degli autobus sono:

– Lunga Marcia dei 33 km: partenza autobus ore 6

– Marcia Intermedia dei 25 km: partenza autobus ore 6.15

– Marcia di montagna degli 11 km: partenza autobus ore 7

Se si sceglie di utilizzare l’auto e poi il servizio di bus navetta, rispetto al percorso scelto, gli orari indicativi e i luoghi di partenza delle navette sono:

– Lunga Marcia dei 33 km: P.zza Colombo a Bettola ore 7

– Marcia Intermedia dei 25 km: P.zza Marconi a Farini ultima corsa ore 8

– Marcia degli 11 km: Largo Risorgimento a Ferriere ultima corsa ore 9

Per il rientro gli autobus partono da Selva (a circa 3 km dal Rifugio) ad ogni carico completo. Il servizio di partenza da Selva avrà termine alle ore 19.30.

Sarà possibile iscriversi alla Lunga Marcia GAEP fino al 26 maggio online o presso Bergamaschi Sementi in piazza Duomo a Piacenza. Per maggiori informazioni, regolamento e iscrizioni su: www.gaep.it o scrivere a lungamarcia@gaep.it