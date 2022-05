Gas Sales supera Verona e va in finale per il 5° posto (3-1)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – VERONA VOLLEY 2-1 (25-22; 25-11; 19-25; 25-19) FINALE

AGGIORNAMENTO LIVE

Biancorossi in finale dei Play Off 5° Posto della SuperLega Credem Banca. Al PalaBanca Gas Sales Bluenergy Piacenza ha superato Verona Volley in quattro set.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Verona Volley).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare (1 successo Verona e 1 successo Piacenza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 gara (1 successo Piacenza)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21, Enrico Cester a Verona nel 2019/20, Maxwell Philip Holt a Verona nel 2009/10, Toncek Stern a Verona nel biennio 2016/17-2017/18.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off 5° Posto: Enrico Cester – 39 punti ai 100, Adis Lagumdzija – 4 punti ai 100, Toncek Stern – 5 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Asparuh Asparuhov – 3 punti ai 100 (Verona Volley).

In carriera: Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1500, Adis Lagumdzija – 15 punti ai 1000, Aaron Russell – 1 ace ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Lorenzo Cortesia – 2 punti ai 700, Luca Spirito, 1 muro vincente ai 200 (Verona Volley).