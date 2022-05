“Riapertura h24 del posto di polizia in ospedale? Solo propaganda elettorale”

“È stato già un successo, con l’attuale organico, aprire il posto di polizia all’ospedale la mattina e pomeriggio, e per questo ringrazio l’attuale questore”. Così interviene Sandro Chiaravalloti segretario Siap Emilia Romagna, in merito all’aggressione di sanitari in Pronto Soccorso a Piacenza. “Per aprire nelle 24 ore in modo permanente, tra turni riposi e ferie ci vogliono almeno 8 persone. Prima di chiedere cose fantasiose, buone per la propaganda elettorale, come ha fatto Katia Tarasconi (candidata sindaco del centrosinistra, ndr), sarebbe meglio informarsi. Però mi chiedo dove fosse la Tarasconi, quando noi del Siap manifestavamo davanti l’ospedale per protestare contro la chiusura del posto di polizia, che avvenne nel 2014. Lottammo come i forsennati per mantenerlo aperto, e ringrazio ancora chi ci ha dato una mano allora e presenziò con noi alla manifestazione”.