Giorgia Meloni a Piacenza per sostenere Patrizia Barbieri

“Martedì 31 maggio alle ore 16.45, in Piazza Cavalli a Piacenza, la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà in campo in prima persona, con un comizio, in vista dell’appuntamento elettorale del 12 giugno”.

Lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia rimarcando “il grande impegno di Fratelli d’Italia, stante l’interesse che anche a livello nazionale si pone per le elezioni comunali di Piacenza”.