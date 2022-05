Giovani Democratici “Ripristiniamo il Festival del Diritto. Piacenza torni promotrice di cultura, non famosa per tristi vicende”

Ieri sera al capannone confiscato “Rita Atria” di Calendasco si è tenuta l’ultima tappa della scuola di formazione amministrativa dei Giovani Democratici di Piacenza sul tema della legalità.

Sono intervenuti Davide Mattiello, già deputato e attuale consulente alla Commissione Parlamentare Antimafia che ha contribuito a dare un taglio di fenomenologia criminale alla serata; Mariaelena Mililli, coordinatrice di Avviso Pubblico Emilia-Romagna e assessora del comune di Maranello (MO) che ha sottolineato l’importanza del ruolo di cittadini e amministrazioni nel contrasto e nella lotta alla mafia; Katia Tarasconi, consigliera regionale E-R e candidata a sindaco alle prossime amministrative che ha ricordato come “debba iniziare una collaborazione con ANBSC e come ci sia la necessità di avviare progetti sui beni confiscati alla mafia, progetti capaci di intercettare i fondi messi a disposizione della Regione E-R, rendendoli presidi e testimonianza della cultura della legalità sul territorio”. Sono intervenuti anche Antonella Liotti, referente di Libera Piacenza e Filippo Zangrandi, sindaco di Calendasco, la cui amministrazione ha concesso l’utilizzo del capannone confiscato per la realizzazione dell’evento. “Questi ultimi – sottolineano i Giovani Democratici – sono la dimostrazione di quanto efficacemente si possa, con buona volontà e costante impegno, contrastate la criminalità organizzata sui territori e di come non importi la grandezza dell’intervento o del singolo gesto perché, ogni azione concreta fatta contro l’illegalità, contribuisce a rafforzare la legalità nella consapevolezza di come il cammino sia ancora lungo e non privo di difficoltà”.

“È stato un incontro interessante e inquietante in egual misura” ha affermato Constanza de Poli, giovane democratica candidata al consiglio comunale e uno dei moderatori dell’evento. “È stato chiaramente sottolineato come la mafia non sia da considerare come un fenomeno riguardante soltanto il Meridione. Purtroppo le organizzazioni mafiose si sono radicate anche nel nostro territorio. Sono rimasta molto colpita dall’osservazione apportata da Davide Mattiello, che ci ha fatto notare come l’Italia sia il leader mondiale per le norme e strutture antimafia. Quello che ancora manca però, in certi casi, è una cultura generale e politica in grado di rifiutare totalmente le logiche mafiose. È proprio per questo che serve una maggiore informazione sulla consapevolezza del fenomeno mafioso nelle scuole. Vedere di persona i frutti della vittoria della comunità di Calendasco in tal senso è incoraggiante. Con tutti i Giovani Democratici di Piacenza continueremo a batterci, nel nostro piccolo, per questo”.

“Uno dei migliori strumenti che abbiamo contro la mafia è l’informazione e l’istruzione” ha dichiarato il secondo moderatore dell’evento, Francesco Lo Parco, anche lui giovane democratico candidato al consiglio comunale. “Avviso Pubblico, ad esempio, insieme ad associazioni come Libera, svolge un lavoro straordinario di formazione degli amministratori sul tema della legalità. L’attenzione verso queste realtà dovrebbe essere unanime da parte di tutte le amministrazioni. Serve un maggiore sforzo per difendere la cultura della legalità ed è proprio per questo che proponiamo di ripristinare il Festival del Diritto. Una Piacenza di cui possiamo essere orgogliosi dovrebbe essere conosciuta per eventi di ampio respiro come questo in grado di promuovere cultura, non per le tristi vicende giudiziarie che, purtroppo, hanno segnato la nostra città in questi ultimi anni.”

In conclusione il segretario provinciale gd Andrea Capellini afferma “ringrazio fortemente gli ospiti per i loro preziosi contributi e tutti coloro che hanno voluto seguire l’evento. Per noi giovani che ci affacciamo alla politica, all’amministrazione e per tutta la nostra Federazione, il valore della legalità è sempre stato un punto cardine da cercare di perseguire e salvaguardare. Abbiamo spesso preso posizione in favore della sua difesa e promosso diversi appuntamenti di formazione in tal senso. Non è un caso che ci sia stata la volontà di concludere la nostra scuola di formazione amministrativa di quest’anno con un appuntamento proprio su questo tema, come monito. Oggi più che mai la formazione di coloro che vorrebbero mettersi a servizio della propria comunità riveste un’importanza fondamentale. Non basta solo la passione, proprio da noi giovani deve partire la voglia di approfondimento e conoscenza…La difesa della legalità, in questo, non può essere un valore negoziabile”.