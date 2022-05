Giovani nuotatori della Nino Bixio in evidenza a Lodi

I ragazzi della Nino Bixio di Piacenza hanno partecipato il 24 e il 25 aprile al 1° Trofeo “Città di Lodi Farmacie Comunali”, dove hanno potuto confrontarsi con più di 1.000 atleti di circa 50 società provenienti da tutta Italia, gareggiando per la prima volta di questa stagione in vasca lunga (50 mt). Erano presenti alla manifestazione anche il capitano della nazionale di nuoto Fabio Scozzoli e l’atleta azzurra Ilaria Bianchi.

In evidenza le doppiette d’oro nelle gare dei 50 e dei 100 rana di Cecilia Ricci (Esordiente A) e Elena Zilli (Ragazze), oltre alle due medaglie d’argento conquistate da Luca Trespidi (Ragazzi) nei 50 e nei 100 delfino. Buone anche le prestazioni di Fabio Ricci (Ragazzi), che col quarto posto nei 100 stile libero ha nuotato il tempo limite per la partecipazione ai Campionati Italiani estivi di Categoria di questa estate. Per le distanze dei 50 e dei 100 si nuotavano le batterie al mattino e i primi 10 tempi disputavano le finali al pomeriggio. Oltre a Cecilia Ricci, Elena Zilli e Luca Trespidi, sono entrati in finale finali Lucrezia Dordoni (Ragazze) nei 100 stile libero, Giorgia Sardi (Esordiente A) nei 100 dorso, Fabio Ricci (Ragazzi) nei 50 delfino, nei 50 dorso e nei 50 stile libero, oltre che nei 100 stile libero e Luca Rossi (Ragazzi) nei 50 dorso.

Questi tutti risultati: Chiara D’Ascanio (Assoluti) 57^ nei 50 rana con 40”36 e 78^ nei 50 delfino con 34”52; Emma Dordoni (Assoluti) 33^ nei 100 stile libero con 1’02”89, 38^ nei 50 delfino con 31”49 e 48^ nei 50 stile libero con 29”89; Lucrezia Dordoni (Ragazze) 8^ nei 100 stile libero con 1’03”47, 26^ nei 100 dorso con 1’17”23, 34^ nei 100 delfino con 1’14”82 e 16^ nei 100 rana con 1’26”67; Teresa Rivaroli (Esordiente A) 16^ nei 50 rana con 49”56 e 20° nei 100 rana con 1’48”05; Marta Saltarelli (Assoluti) 96^ nei 100 stile libero con 1’08”86 e 36^ nei 100 dorso con 1’18”31; Giorgia Sardi (Esordiente A) 15^ nei 100 stile libero con 1’13”11 e 4^ nei 100 dorso con 1’22”41; Sara Trespidi (Ragazze) 29 nei 100 stile libero con 1’06”21, 11^ nei 100 dorso con 1’13”56, 12^ nei 100 delfino con 1’11”38 e 18^ nei 100 rana con 1’27”03; Elena Zilli (Ragazze) 66^ nei 100 stile libero con 1’09”31 e 41^ nei 50 stile libero con 32”15; Andrea Ballotta (Esordiente A) 12° nei 50 dorso con 41”39; Marcello Beni (Ragazzi) 134° nei 100 stile libero con 1’13”41 e 58° nei 50 delfino con 38”76; Jacopo Bertuzzi (Ragazzi) 25° nei 50 rana con 37”94 e 44° nei 50 delfino con 32”95; Simone D’Ascanio (Assoluti) 29° nei 100 stile libero con 56”35, 44° nei 100 delfino con 1’04”74 e 43° nei 50 stile libero con 26”52; Spiridion Libofsha (Ragazzi) 45° nei 100 stile libero con 1’00”71, 60° nei 100 dorso con 1’18”45 e 24° nei 50 stile libero con 27”32; Fabio Ricci (Ragazzi) 10° nei 50 delfino con 28”22, 6° nei 50 dorso con 30”25 e 4° nei 50 stile libero con 25”19; Luca Rossi (Ragazzi) 23° nei 100 dorso con 1’09”18, 30° nei 50 delfino con 30”80, 8° nei 50 dorso con 31”25 e 46° nei 50 stile libero con 28”59; Luca Trespidi (Ragazzi) 15° nei 100 stile libero con 57”74 e 17° nei 50 stile libero con 26”32; Matteo Zilli (Ragazzi) 22° nei 100 dorso con 1’09”16, 16° nei 50 delfino con 29”21 e 16° nei 100 delfino con 1’04”05.