Studenti del “Volta” di Castello tra i vincitori delle Olimpiadi della Robotica

“Che Bot” dell’IIS “A. Volta” di Castel San Giovanni (Piacenza) – studenti Antonio Manfredi, Alessandro Cascio, Debora Blaga; docente Angelo Maggi) è tra i progetti vincitori delle Olimpiadi di Robotica, iniziativa finanziata dal Ministero dell’Istruzione. La manifestazione si è conclusa sabato 7 maggio a Genova con le fasi finali e la proclamazione dei vincitori, che saranno premiati il prossimo 21 maggio a Firenze, nel corso di “Fiera Didacta”.

L’edizione delle Olimpiadi di Robotica 2022 è tornata in presenza, dopo due anni di eventi online. Trenta squadre, provenienti dalle Scuole secondarie di II grado di tutta Italia, sono state scelte su un totale di 120 progetti pervenuti nelle fasi di selezione. I partecipanti hanno lavorato un intero anno scolastico per presentare progetti dedicati alla robotica medica, dividendosi in tre categorie: Protesi Robotiche, Robot per l’Assistenza, Robot per la Riabilitazione. Il progetto degli studenti del “Volta” ha trionfato nella categoria Protesi Robotiche, aggiudicandosi anche il Premio “Hackaton”.

Le finali nazionali, organizzate dalla Scuola di Robotica in collaborazione con Liguria Digitale, sono state divise in due parti. Venerdi 6 maggio, nella fase aperta al pubblico, centinaia di studentesse e studenti genovesi hanno potuto conoscere i progetti, esposti negli stand della manifestazione Edufest, a Villa Bombrini. La seconda fase si è tenuta presso gli spazi di Liguria Digitale, partner del progetto Olimpiadi, in cui, all’interno di uno dei più importanti Parchi Tecnologici d’Italia, i partecipanti hanno presentato i propri lavori a una giuria di esperti nel settore dei tre temi analizzati: ingegneri, docenti, ricercatori. Nell’ambito della seconda fase si è svolto anche l’Hackathon dedicato a soluzioni tecnologiche per la Sindrome di Poland.

“Anche quest’anno le Olimpiadi di Robotica sono state un’occasione per sperimentare e mostrare concretamente le competenze digitali e tecnologiche, l’entusiasmo e la volontà d’innovazione della nostra scuola – dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi -. Ringrazio tutte le studentesse, gli studenti e i docenti che hanno partecipato, mettendo le proprie capacità e il proprio impegno al servizio di progetti innovativi e utili per tutti”.

I vincitori delle Olimpiadi di Robotica 2022 – La premiazione delle vincitrici e dei vincitori si terrà presso la Fortezza da Basso a Firenze, sabato 21 maggio dalle ore 15, presso la Sala Incontri Istituti Professionali del Padiglione Nazioni di “Fiera Didacta”.

Categoria Protesi Robotiche

“Che Bot”, dell’IIS “A. Volta” di Castel San Giovanni (PC).

Docente: Professor Angelo Maggi.

Studenti: Antonio Manfredi, Alessandro Cascio, Debora Blaga.

Categoria Robot per l’Assistenza

“Amaldi 1”, del Liceo scientifico “E. Amaldi” di Bitetto (BA).

Docente: Professoressa Antonella Azzone.

Studenti: Abdel Karim Karaoud, Emanuele Misceo, Giandomenica Dacchille.

Categoria Robot per la Riabilitazione

“EXOL3G”, dell’ITI “F. Severi” di Padova.

Docente: Professoressa Elisa Segato.

Studenti: Enrico Moro, Filippo Martini, Riccardo Biasi.

Sono stati inoltre conferiti i premi “Omron Robotics” a “Robo-Assist”, dell’ISIS “Ferraris-Buccini” di Marcianise (CE), e i premi “Hackathon” grazie ai quali le studentesse e gli studenti presenteranno i propri lavori al Convegno Nazionale dell’“Associazione Sindrome di Poland”: “EXOL3G” dell’ITI “F. Severi” di Padova, “CPU” dell’Istituto “Maddalena di Canossa” di Monza e “Che Bot” dell’IIS “A. Volta” di Castel San Giovanni (PC).