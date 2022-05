Dopo il fermo causato dalla pandemia ritorna a Gragnano Trebbiense “Notte d’estate” una iniziativa nata nel 2015 dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i commercianti gragnanesi. Pensata per sostenere le attività commerciali locali, “Notte d’estate” è diventata un appuntamento molto atteso. A partire dalle ore 17 di sabato 28 maggio, fino alle ore 24, via Roma, verrà chiusa al traffico e comincerà a riempirsi dei gragnanesi e dei visitatori che potranno così accedere in sicurezza ai tavoli e alle bancarelle che verranno allestite per l’occasione.

Saranno presenti sia produttori locali con merci a “Km zero”, sia espositori di altre zone ,compresi un gruppo di artisti creativi. Diversi gli eventi previsti. La festa si aprirà con la sfilata delle majorette alle ore 18. Nella piazza antistante la chiesa verranno proposti i Giochi Antichi mentre altri giochi e giostre per bambini e ragazzi saranno a disposizione presso Piazza della Pace, dietro al Comune. Chi vorrà apprezzare i piatti, le bevande e i dolci preparati dai commercianti locali potrà prendere posto negli stand e presso i tavoli predisposti in strada dove sarà allietato dalla musica proposta da gruppi musicali locali come il gruppo Skore e dalla scuola di musica di Borgonovo che si esibiranno in tre diversi punti del paese. Anspi Gragnanino si occuperà del regolare svolgimento del Karaoke.

Gli organizzatori “ringraziano Unione Commercianti e Confesercenti per la collaborazione, nonché le associazioni che, anche quest’anno, non faranno mancare il loro aiuto sia fornendo i tavoli necessari sia per vigilare presso i punti d’ingresso al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutta la manifestazione”. Gli amministratori locali e i commercianti che hanno illustrato l’iniziativa hanno tenuto a sottolineare “l’importanza del contributo finanziario offerto dalla Banca di Piacenza a sostegno della manifestazione”.