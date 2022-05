Gragnano, sabato 14 maggio torna la raccolta benefica “Dona la spesa”

Il circolo MCL e la parrocchia di Gragnano rendono noto che sabato 14 maggio si terrà per tutta la giornata presso il supermercato COOP ALLEANZA 3.0 presente sul territorio locale la raccolta benefica “Dona la spesa”, organizzata dalla stessa catena di distribuzione .

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – si propone di devolvere quanto raccolto (generi alimentari non deperibili, detersivi, prodotti per igiene personale) a enti caritativi, in questo caso la parrocchia di San Michele Arcangelo, che consegnerà quanto raccolto, con cadenza mensile, alle famiglie indigenti del nostro territorio. Per organizzare al meglio la giornata gli organizzatori fanno appello a tutti gli uomini e donne di “buona volontà” affinché mettano a disposizione un po’ del loro tempo a favore della stessa”.

Per ulteriori informazioni contattare il numero: 348 2265679.