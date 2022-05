Grazie a Coldiretti una nuova ambulanza per la Croce Bianca

Da Coldiretti una nuova ambulanza per la Croce Bianca Piacenza. Taglio del nastro per il mezzo di soccorso acquistato dall’associazione durante la pandemia grazie all’attivazione di una raccolta fondi: fin da subito destinato ai trasporti nell’ambito dell’emergenza Covid, continua a essere al servizio dell’intera popolazione. L’inaugurazione del nuovo mezzo, benedetto da don Giuseppe Sbuttoni, è avvenuta nella sede della Pubblica Assistenza Croce Bianca.

“In un momento così difficile, con gli associati vogliamo dare un segnale di vicinanza alla cittadinanza abbiamo dato segnale di vicinanza” – sottolinea il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli. “Tutto – spiega Marco Allaria Olivieri, delegato confederale e direttore regionale Coldiretti Emilia Romagna – è nato dalla base associativa. La tragedia che ha colpito Piacenza ci ha spinto a raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza: questo momento di inaugurazione è per dare contezza ai soci della grande utilità di questo mezzo di soccorso a disposizione della città”.

“Croce Bianca, che fa parte di Anpas, durante la pandemia aveva lanciato un appello per poter avere donazioni di mezzi, che sono stati notevolmente stressati nell’attività di soccorso legata al Covid – ricorda il coordinarore provinciale Anpas, Paolo Rebecchi -. Coldiretti si è resa disponibile a supportarci contribuendo in modo davvero significativo all’acquisto di questa autoambulanza, entrata in servizio principalmente sulle emergenze”.