Hackathon Pnrr, conclusione del laboratorio Next Gen Eu in Cattolica

Si conclude domani 10 maggio a partire dalle 9 e 30 la seconda edizione dell’Hackathon del Laboratorio Next Generation EU dell’Università Cattolica di Piacenza, dedicato ai bandi ed ai progetti promossi sin qui dal PNRR.

“Nove gruppi di studenti si confronteranno con il supporto di esperti professionisti ed accademici per valutare la progettualità scaturita dal PNRR sino ad oggi. Gli argomenti sono i più diversi: si va dalla cybersicurezza e dalla connettività di scuola e sanità, alla tecnologia dell’idrogeno per i treni, dal ciclo dei rifiuti, all’interconnessione delle isole minori ed alla valorizzazione dei borghi, dagli incentivi del 4.0, alle riforme che mirano all’attrazione di nuovi investimenti – afferma il prof. Francesco Timpano che ha promosso l’iniziativa nell’ambito del corso di Politica economica della Laurea Magistrale in Gestione d’azienda –. Il Pnrr si sta chiaramente dispiegando nel Paese, più di quanto non appaia. Gli studenti hanno studiato riforme, bandi ed incentivi che sono già disponibili e che stanno facendo anche partire la spesa. Nonostante le difficoltà, il paese si sta muovendo tra difficoltà e contraddizioni, ma i giovani ci richiamano alla fiducia sul futuro”. Il Laboratorio ha il supporto di Lavoropiù che mette in palio al Team dei vincitori l’assistenza con strumenti per l’inserimento lavorativo.

“In questo Laboratorio abbiamo avuto anche un sostegno molto significativo da Deloitte. Gli esperti provengono poi da diverse esperienze professionali importanti. Gli studenti potranno comprendere le forti attese che il mercato del lavoro ha sulle loro competenze che sono centrali per il buon esito del Piano”.

L’evento si terrà in presenza e da remoto e vedrà due speakers di eccezione per la chiusura della giornata: Francesco Tufarelli, Direttore del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, e Vito Marraffa, Partner di Deloitte Tax and Legal.

Interverrà anche Matteo Naldi di Lavoropiù.