Half Marathon, in 990 al traguardo. Trespidi vince la sfida tra i consiglieri LE CLASSIFICHE

Sono 990 gli iscritti alla Placentia Half Marathon arrivati al traguardo di Piazza Cavalli dopo aver completato il percorso di 21 km e 97 metri.

LE CLASSIFICHE

Nella gara maschile a trionfare è stato il favorito Dickson Simba Nyakundi con il tempo di 1.01’15”. L’atleta keniano ha preceduto i connazionali Kisorio e Kiptoo. Primo italiano a tagliare il traguardo Andrea Soffientini, primo piacentino Matteo Maiocchi. Nella competizione femminile successo Lenah Jerotich (Kenya), davanti alla connazionale Ziporah Kingori. Prima piacentina al traguardo Marta Miglioli.

In gara anche i consiglieri comunali Christian Fiazza e Massimo Trespidi, iscritti alla mezza maratona cittadina dopo le tante presenze collezionate nel corso degli anni: a vincere la sfida Trespidi, che ha chiuso la gara in un’ora e 38 minuti; Fiazza ha invece corso in 2 ore e 10.