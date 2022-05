I Colli Piacentini a Palazzo Farnese: due giorni con il Consorzio Vini Doc

“Un viaggio nell’essenza autentica del territorio, un incontro di tante esperienze, di valori, di tradizioni che diventano uno stile di vita, l’identità profonda dei Colli Piacentini”.

Così viene presentato l’evento “Oh my DOC! Da noi la vita si sorseggia “, promosso dal Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini e in calendario il 10 e l’11 giugno nella cornice di Palazzo Farnese a Piacenza. Il viaggio inizierà venerdì 10 giugno alle ore 16, all’interno della Cappella Ducale di Palazzo Farnese, con “Dalla A alla DOC. Le prospettive vinicole dei Colli Piacentini”, seminario che si inserisce nel progetto di promozione presentato dal Consorzio nell’ambito del PSR 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna. La Tavola Rotonda sarà un’occasione di riflessione sulle prospettive per il futuro della produzione vinicola del territorio dei Colli Piacentini, anche alla luce della revisione dei disciplinari avviata, tra valorizzazione del territorio e sostenibilità.

Dalle 17 di venerdì e per tutta la giornata di sabato, il Cortile di Palazzo Farnese si animerà di esperienze in pieno stile DOC. Saranno gli stessi produttori ad accompagnare i presenti nel cuore dei Colli Piacentini, attraverso la degustazione guidata dei loro vini, che racchiudono tutta la storia, le tradizioni e l’artigianalità che caratterizza il territorio. L’eccellenza vinicola incontrerà quella gastronomica tipica della tradizione piacentina, ma non solo: arte, musica, convivialità andranno ad arricchire l’esperienza, che potrai assaporare, sorso dopo sorso. Uno spazio sarà dedicato anche a “Il mito della Malvasia” l’importante progetto transnazionale di promozione e valorizzazione del vitigno, promosso da Gal del Ducato, Gal Parnonas e Gal dell’Istria Centrale. Saranno presentate proposte di Malvasia di Piacenza, Parma, Grecia, Istria e Carso – i luoghi attraversati dalla lunga storia della Malvasia – che si racconteranno nelle specifiche peculiarità che le caratterizzano.

Per informazioni: https://www.collipiacentinidoc.it/eventi/oh-my-doc