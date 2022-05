I Salumi Piacentini Dop tornano in Germania: per una settimana nel menu di 30 ristoranti

La Germania torna ad essere la meta di importanti attività di promozione internazionale che vedono protagoniste le tre DOP Piacentine nell’ambito di “Europe, open air taste museum”. Il progetto europeo, promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e cofinanziato dall’Unione Europea, giunto quest’anno alla terza annualità, prevede infatti azioni mirate a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione Europea nei paesi obiettivo Italia, Francia e Germania.

Ed è proprio la Germania che dal 18 al 25 maggio accoglierà una nuova edizione di Salumi Piacentini DOP On Tour, l’iniziativa che porta le tre produzioni a marchio DOP della salumeria piacentina nel panorama della ristorazione tedesca e francese, coinvolgendo operatori e consumatori. Ben cinque le città che verranno raggiunte – parliamo di Berlino, Amburgo, Francoforte sul Meno, Colonia e Monaco – e più di 30 i ristoranti aderenti all’iniziativa che proporranno in degustazione, per un’intera settimana, Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP e Salame Piacentino DOP inserendoli all’interno dei loro menu. Una vera restaurant week in cui i nostri prodotti saranno presentati in purezza e come ingredienti di ricette appositamente ideate per l’occasione, esaltandone qualità e versatilità in cucina.

“Si tratta di nuova opportunità per far conoscere il valore delle nostre produzioni anche al di fuori dei confini nazionali” è con queste parole che il direttore del Consorzio Roberto Belli introduce il nuovo appuntamento internazionale in programma “grazie al contatto diretto con i ristoratori, a cui verrà fornito un valido supporto informativo circa la qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti, i consumatori saranno guidati alla scoperta delle nostre DOP. Uno degli obiettivi del progetto è proprio sensibilizzare il pubblico sui temi portanti il sistema di qualità delle produzioni certificate europee, favorendone il consumo”.

La settimana di degustazione verrà inaugurata in occasione di un altro importante evento in programma mercoledì 18 maggio a Francoforte. Parliamo della cena dedicata alla stampa enogastronomica tedesca e food blogger che si terrà all’interno del ristorante InCantina, in cui verranno presentati e raccontati i Salumi Piacentini DOP, attraverso una degustazione guidata che ne metterà in risalto le peculiarità. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso la storia, la lunga tradizione, il legame inscindibile con il territorio e l’indiscussa qualità di prodotti che esprimono l’essenza autentica dell’artigianalità. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno con il supporto qualificato della Camera di Commercio Italiana per la Germania – ITKAM.