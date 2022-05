Il 2 giugno festa delle famiglie al Castello di San Pietro in Cerro

Giovedì 2 giugno, nella cornice del castello di San Pietro in Cerro, è in programma la festa organizzata dalla Rete Famiglie Risorsa, un insieme di associazioni piacentine che promuovono nella Bassa il progetto FAF, Famiglia Affianca Famiglia. La festa invece avrà inizio 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟒 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐚̀ 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟑:𝟑𝟎: saranno presenti un’area ristorazione bio bar a cura di LUMEN APS, birre e bevande analcoliche a cura di Birragricola Padus, banchetti espositivi, laboratori artistici e teatrali.

“L’evento – spiegano i promotori – sarà un’occasione per stare insieme in allegria, all’aria aperta, e conoscere numerose iniziative interessanti rivolte a bambini e famiglie nella provincia di Piacenza, allo scopo di puntare l’attenzione sull’importanza di creare una rete di aiuto e sostegno tra famiglie”. Saranno infatti presenti alcune associazioni, ecovillaggi, progetti educativi in natura e gruppi di acquisto solidale. Durante la festa sarà possibile partecipare ad una visita guidata al Castello. Per info e costi contattare la Locanda del Re Guerriero allo 0523.839056. Per godere appieno della bellezza della serata e gustare una gustosa cena street food, i partecipanti sono invitati a portare una coperta per stendersi sul prato e una luce portatile. Dopo le 21 il parco del Castello si accenderà con la messa in scena dello 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 “𝐋eggende“, prodotto da Teatroallosso e Compagnia Omphaloz. 𝐋’𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 è ad accesso gratuito, ma per partecipare è necessaria la prenotazione al link: www.affiancafamiglia.org/fafesta.

Famiglia Affianca Famiglia (FAF) è una forma di volontariato familiare che prevede l’affiancamento di due famiglie per un aiuto reciproco, soprattutto tra famiglie che non hanno alle spalle una solida rete di parenti e amici cui fare affidamento nel momento del bisogno. Il progetto sarà presentato alle 18:30 con una Conferenza Stampa nel Salone d’Onore all’interno del Castello. La Rete Famiglie Risorsa è composta da LUMEN APS, Dalla Parte dei Bambini onlus, GeKa Castelvetro, AGE Podenzano, AGE Carpaneto e AGE Cadeo.