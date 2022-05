Il centro diurno Levante si trasferisce in centro a Fiorenzuola: più accessibile

Il Centro diurno Levante del dipartimento Salute mentale ha una nuova casa a Fiorenzuola. Nato oltre trent’anni fa, ha lasciato la sede storica in località Barabasca per spostarsi nel centro del paese, in via Teofilo Rossi 17. Il trasferimento consente di avere a disposizione spazi più facilmente accessibili agli assistiti e ai loro familiari, in un contesto urbano, anche per favorire i processi di socializzazione.

Nella mattinata del 31 maggio utenti, familiari e operatori hanno festeggiato l’apertura insieme alle autorità cittadine e provinciali – scrive su Facebook l’azienda sanitaria locale.

Il Centro diurno, collocato nell’edificio Fondazione Verani-Lucca, è aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 ed è frequentato attualmente da circa 30 persone. Grazie alla nuova posizione in città, si prevede di incrementarne la fruibilità.

Obiettivo dell’attività è quello di sviluppare e valorizzare le abilità personali e sociali dell’utente, in stretto raccordo con i percorsi terapeutico riabilitativi elaborati con i professionisti del Centro di Salute mentale.

Il Centro diurno promuove il cambiamento, inteso non solo come superamento di una condizione di patologia, ma anche come crescita della persona verso modalità di funzionamento relazionale e comportamentale più adeguate al suo ambiente di vita aumentando la capacità della persona di avere un ruolo sociale riconosciuto all’interno della propria comunità.

Le attività si svolgono sia in gruppo sia individualmente. Per ogni persona, in accordo con gli operatori referenti del Centro di Salute mentale, viene elaborato un programma individuale personalizzato e condiviso con l’utente e i suoi familiari.

L’equipe multidisciplinare che opera all’interno del Centro diurno è composta da uno psichiatra, uno psicologo, una coordinatrice infermieristica, un educatore professionale, un tecnico della riabilitazione psichiatrica e un infermiere.

Alla presentazione erano presenti il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi e il vice Paola Pizzelli, il vice presidente delle Conferenza territoriale sociosanitaria Luigi Merli, il direttore del distretto di Levante Costanza Ceda, il direttore del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche Silvia Chiesa e il presidente della Fondazione Verani-Lucca Francesco Boscarelli. Il responsabile della struttura è Silvio Anelli, la coordinatrice è Silvia Santacroce.