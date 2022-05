“Il centrodestra unito, come a Piacenza, può vincere. E sarà così anche a livello nazionale”

“Quando il centrodestra è unito, ha figure di riferimento intelligenti, che collaborano, non ha avversari”.

Lo ha detto il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Piacenza per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente, Patrizia Barbieri, e la lista del suo partito, Fratelli d’Italia. Le elezioni amministrative offrono l’occasione, per l’esponente di FdI, di allargare lo sguardo fino al nazionale. Fratelli d’Italia è, infatti, all’opposizione, rispetto ad altre formazioni di centrodestra come Lega e FI.

“Sono molto contento che qui a Piacenza il centrodestra confermi la sua unità, la sua consistenza forte, la propria volontà di continuare a migliorare se stesso e la città – ha detto La Russa durante l’incontro che si è tenuto ai Giardini Margherita -. Anche se Tommaso Foti non è candidato, resta comunque soggetto imprescindibile della nostra azione politica, e Fratelli d’Italia insieme a lui continuerà ad essere elemento fondamentale del centrodestra di Piacenza. A livello nazionale, lo sapete, noi pretendiamo solo una cosa, per il resto siamo disponibili su tutto. Vogliamo impegno solenne da parte degli alleati che questa volta (prossime politiche, ndr) si sta insieme, nella buona e nella cattiva sorte. Io penso che sarà la buona sorte, perché uniti vinceremo. Ma in ogni caso io dico che come si vince insieme, si perde insieme. Questo impegno solenne nel dire ‘no’ a qualunque Governo con il Pd, con il M5s, con chiunque altro non sia il centrodestra unito, noi lo pretendiamo da parte degli alleati, come segno di correttezza nei confronti degli elettori”.

Quest’unità paga, a Piacenza, dove il sondaggio commissionato proprio dal centrodestra vede Barbieri in vantaggio? “Quando il centrodestra è unito, ha figure di riferimento intelligenti, che collaborano, ho parlato di Foti perché penso unisca tutti questi concetti, non ha avversari. Diceva Pinuccio Tatarella, che era il mio maestro, vice presidente del consiglio, che gli italiani al 60% votano centrodestra, che la sinistra può vincere solo quando il centrodestra si divide o altri lo fanno dividere. Se a Piacenza i sondaggi sono figli di questo concetto, sono convinto che sia così e sarà così anche a livello nazionale”.

La campagna elettorale di FdI prosegue martedì 31 maggio: Giorgia Meloni sarà alle ore 16.45 in Piazza Cavalli” conclude la nota del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.