Il Club Veicoli Storici Piacenza riaccende le moto con il raduno di Cà dell’Orso

Domenica primo maggio si è svolta la decima edizione della manifestazione Cà dell’Orso organizzata dal Club Veicoli Storici Piacenza e riservata alle moto d’epoca. I partecipanti, dopo essersi ritrovati a Cà dell’Orso di Torrano, hanno inforcato le proprie motociclette per un percorso panoramico sui colli piacentini. Il serpentone si è quindi diretto verso Tollara, Groppovisdomo, passo di Santa Franca, poi Groppallo, Farini e infine Carmiano per il pranzo presso il ristorante Uva Matta.

“Siamo finalmente tornati a trovarci e a scaldare le nostre motociclette – hanno spiegato i membri del sodalizio piacentino – che per troppo tempo sono rimaste chiuse e ferme nei garage per colpa della pandemia. Grazie ad una situazione che gradualmente sta tornando alla normalità, siamo riusciti a proporre un programma variegato e con diverse attività in modo tale da soddisfare le esigenze di tutti i nostri soci”.

Il programma del Club Veicoli Storici Piacenza si sposta ora verso la Val Tidone, a Borgonovo più precisamente, dove il 15 maggio sarà organizzata la prima Moto Expo della Val Tidone.