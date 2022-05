Il congedo di Colla e l’omaggio dell’avversario Foti “Ci metteremo su una panchina a raccontarcela”

“Alla fine ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni amministrative di Piacenza e di stare per un po’ dietro le quinte”. Roberto Colla, consigliere comunale dal 2007, annuncia su Facebook il suo congedo dallo scranno di Palazzo Mercanti dopo 15 anni dalla prima elezione e riceve l’omaggio dell’avversario che ha compiuto la stessa scelta, Tommaso Foti.

Colla, esponente civico di centrosinistra, ha comunicato la rinuncia alla candidatura come capolista nella lista di Katia Tarasconi alle comunali del 12 giugno, nonostante il corteggiamento serrato. “Ringrazio, ma alla fine – precisa – un combinato disposto di una serie di motivi mi ha portato a propendere per questa decisione. Ad oggi, molto emozionato, mi limito a dire grazie a tutti i cittadini che per 15 anni (2 mandati in maggioranza e 1 in minoranza) hanno voluto che li rappresentassi nel massimo consesso cittadino”.

E di fronte alla scelta di Colla, tanti i commenti di rammarico e i complimenti da parte degli avversari politici. Da segnalare il consigliere della Lega Marvin Di Corcia che scrive: “È stato un piacere ed onore conoscerti, specialmente per la passione e dedizione all’incarico che ci hai messo per tutto questo tempo e che, volente o non, mi hai trasmesso. Nonostante gli schieramenti opposti! Alla prossima”.

E l’omaggio più sentito arriva dal deputato ed ex consigliere comunale (anche lui non si ricandiderà) Tommaso Foti, da una vita in consiglio comunale: “Un avversario dovrebbe essere sempre contento quando un competitore si ritira. A me dispiace invece – annota Foti – che Tu non Ti candidi perché hai sempre svolto il Tuo servizio alla città con molta determinazione, oltre che con estrema attenzione alle richieste dei cittadini. Poiché anch’io ho fatto la stessa scelta e ci incontriamo spesso sullo stesso percorso cittadino, vorrà dire che ci metteremo su una panchina a raccontarcela…”.