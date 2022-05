Il Conservatorio incontra la città: il 9 maggio ‘concerto diffuso’ in centro storico

Torna la Passeggiata Musicale del Conservatorio Nicolini. Lunedì 9 maggio, a partire dalle 15.30, le classi del Nicolini, unitamente all’orchestra e al coro della scuola Calvino, alle orchestre dei licei Respighi e Gioia, al coro Le Voci del Terzo, alle associazioni Tempus Fugit e Bimbi in Musica, ‘invaderanno’ il centro storico di Piacenza per eseguire un concerto diffuso in diverse location del centro storico. La manifestazione è inserita nel calendario della rassegna musicale Una Stagione su Misura curata dalla docente del Conservatorio Patrizia Bernelich. “La Passeggiata Musicale mette in moto tante realtà musicali cittadine, invitate dal Conservatorio, per regalare a Piacenza un clima di festa e coinvolgimento emotivo – dichiara Bernelich -. La diversità dei flash-concerti a cielo aperto farà risuonare strumenti e formazioni di eccellenza con repertori accattivanti – conclude la docente -. Sarà la voglia di fare, e ascoltare, insieme musica, dal vivo, la nota vincente che tutti saranno invitati ad intonare”.

Di seguito il programma dettagliato

-Ore 15.30 Sagrato di San Francesco le Voci del Terzo dirette dal maestro Raffaella Fellegara. A seguire gli Ottoni del Conservatorio Nicolini diretti dal maestro Alfredo Pedretti

-Ore 16.15 Sagrato del Duomo Orchestra Calvino e liceo Respighi diretti dal maestro Franco Nobis. A seguire il Coro della scuola media Calvino diretto dal maestro Ilaria Italia.

– Ore 17 Porta del Paradiso (Basilica Sant’Antonino) Il Violoncello Incanta – Massimo Bertucci e classe del maestro Jacopo di Tonno del Conservatorio. A seguire Ensemble di fiati del maestro Daniele Ballello

– Ore 17.45 Portici del Teatro Municipale Flute Ensemble diretto dal maestro Elena Cecconi

– Ore 18 Sede Ass.ne Tempus Fugit (di fronte al teatro) Tempus Fugit Junior percussioni

– Ore 18.15 Santa Maria in Cortina Voci e Flauti classi dei maestri Adelisa Tabiadon e Elena Cecconi

– Ore 18.30 Giardini Galleria Ricci Oddi Bimbi in Musica diretti dal maestro Paola Busconi

– Ore 19 Cortile del Conservatorio Coro delle voci bianche diretto dal maestro Giorgio Ubaldi

– Ore 19.15 Salone del Conservatorio Presentazione dell’organo a cura del maestro Pietro Vescovi. A seguire Orchestra del liceo Gioia diretta dal maestro Franco Marzaroli