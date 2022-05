Il Fiorenzuola blinda la porta: ufficiale il rinnovo di Battaiola

Un’altra conferma importante in vista della prossima stagione per il Fiorenzuola: dopo Oneto e Sartore anche l’estremo difensore Nicholas Battaiola ha rinnovato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2023.

Arrivato nel 2019/2020 in rossonero, per Battaiola quella che si appresta ad iniziare sarà la quarta stagione in rossonero: finora ha disputato un totale di 93 partite difendendo la porta valdardese. Nel corso dell’ultima stagione di Serie C, Battaiola ha disputato 36 partite, subendo 44 reti e totalizzando un totale di 12 clean sheet.