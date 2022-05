Il libro di Eliana Scazzola per i bimbi del “Gaslini”: presentazione a Ponte dell’Olio

Il Piacenza Calcio si schiera ancora una volta al fianco di “Insieme per il Gaslini…Gli amici di Virginia

Marialinda Scazzola”, un gruppo creato dalla famiglia Scazzola il cui scopo è quello di aiutare le famiglie dei

bambini in cura presso l’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova.

Nella serata di venerdì 6 maggio, alle ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Ponte dell’Olio, si terrà la presentazione del libro “Tu in una mano”, scritto da Eliana Danielli, moglie del tecnico biancorosso Cristiano Scazzola. Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. “Le nostre sono missioni d’amore – ha spiegato Eliana Danielli. – Vogliamo regalare un sorriso, riempire quei cuori svuotati con piccole gocce d’acqua come fossero oceani”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ponte dell’Olio, è stato organizzato e promosso dall’associazione “Il cassetto delle idee”, in particolare da Lidia Fummi, socio fondatore dell’associazione e dirigente della società biancorossa. “Tutto è nato dopo l’asta benefica organizzata dal Piacenza Calcio in occasione della sfida di campionato contro il Lecco dello scorso 5 dicembre. Ho scoperto la storia della famiglia Scazzola e delle famiglie del Gaslini che aiutano con il loro gruppo. Con la nostra associazione abbiamo voluto dare il nostro contributo organizzando questo evento in vicinanza della festa della mamma per sottolineare la forza, il coraggio e la speranza che i genitori devono avere per affrontare situazioni di tale sofferenza”.