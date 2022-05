Il PD a cena negli orti con Bonaccini “Con Tarasconi e Gazzolo cambio di passo per la città”

Una cena negli orti guardando al futuro di Piacenza: così Paola Gazzolo e la lista del PD a sostegno di Katia Tarasconi Sindaca hanno coinvolto circa cento persone in una serata da tutto esaurito alla trattoria La Pireina di Piacenza.

Protagonista della serata, accompagnata dalla musica degli Enerbia, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che si è unito alla cena per supportare la candidatura: “Ho lavorato fianco a fianco a Paola e Katia per anni e posso dire che la loro competenza e la loro serietà potranno davvero segnare un cambio di passo per la città. Sono davvero grato a Paola per il suo impegno costante, e per aver messo le sue capacità al servizio della Regione. E’ anche grazie a lei che gli emiliano romagnoli possono dire di vivere in una delle regioni migliori d’Italia.” ha affermato Bonaccini, accolto con entusiasmo anche dagli altri ospiti del ristorante.

Gazzolo è stata infatti Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e ambiente in Regione e ha scelto di candidarsi alla testa della lista PD per mettere a disposizione di Piacenza le competenze acquisite sul campo: “Credo che Piacenza possa avere di più, che non debba accontentarsi.” ha sostenuto nel suo intervento “La nostra città ha bisogno di un salto di qualità e con un metodo concreto, proprio quello che ho imparato negli anni in Regione affrontando emergenze e gestendo grandi temi, è possibile costruire una Piacenza che metta al centro le persone, dove nessuno sia lasciato indietro e dove le tematiche ambientali siano una leva per realizzare una nuova realtà, più inclusiva e al passo con i tempi”. Gazzolo ha poi toccato alcuni temi del programma, a partire dalla sua proposta per un piano del verde urbano, all’idea di un albero per ogni cittadino, fino alle comunità energetiche “Piacenza può essere capitale dell’energia: va ripensata la città a partire dai suoi punti di forza, all’insegna della sostenibilità, puntando sulle energie rinnovabili e le nuove tecnologie”.

Una serata di condivisione e confronto, con i diversi candidati della lista PD e le tante persone che sostengono Tarasconi e Gazzolo alle prossime elezioni. (nota stampa)