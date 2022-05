Il progetto individuale per le persone con disabilità, focus in un convegno a Piacenza

Un’opportunità per accorciare le distanze tra famiglie, servizi e istituzioni, per riqualificare gli interventi e per promuovere l’innovazione sociale sul fronte della disabilità. Stiamo parlando de “Il progetto individuale personalizzato”, al centro della tavola rotonda in programma il 21 maggio al Palabancaeventi di Piacenza, promosso da Fondazione Pia Pozzoli, Angsa Piacenza, Piacenza in Blu.

A partire dalle 9, diversi esperti parleranno di questo importante strumento, istituito con la Legge 328/2000, attualmente inserito tra le innovazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito degli obiettivi della Legge Delega di riordino della disabilità (Legge 22 dicembre 2021 n. 227). La tavola rotonda è rivolta ai familiari ed agli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale dell’area della disabilità ed è stata concepita e proposta da Fondazione Pia Pozzoli, Angsa Piacenza, Piacenza in Blu, con i seguenti obiettivi: favorire una prima riflessione, comune e condivisa a livello territoriale, sull’innovazione delle politiche sociali nell’area della disabilità, alla luce del dettato normativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; analizzare opportunità ed elementi di criticità attorno alla messa in pratica di tali innovazioni; favorire l’avvio di un gruppo di lavoro tra operatori del pubblico e del privato sociale, per la definizione di un metodo di lavoro interistituzionale per la messa a punto dei progetti individuali personalizzati.

Marco Bollani, formatore nell’area delle politiche sociali per la disabilità, già consulente della Fondazione Pia Pozzoli, direttore della cooperativa sociale Come Noi di Mortara (Pavia), e membro del comitato tecnico scientifico di Anffas Onlus, introdurrà e coordinerà il convegno. Pietro Vittorio Barbieri, vicepresidente GR3 Diversity Europe, Presidente SG Disability CESE, parlerà dell’accreditamento del Progetto Individuale. Pietro Pellegrini, direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze patologiche AUSL Parma, affronterà il tema “Budget di Salute “. Luigi Mazza, responsabile Sviluppo Politiche Socio-sanitarie per Disabili Regione Emilia Romagna, discuterà de “Le politiche socio sanitarie per le persone con disabilità”.

I lavori proseguiranno con gli interventi di Bert Pichal, ortopedagogista, (L’importanza della formazione negli ambienti di vita e l’attenzione per il ruolo dei Siblings), Corrado Cappa, Direttore Unità Operativa Psichiatria di Collegamento e Inclusione Sociale AUSL Piacenza (Sviluppo del progetto Individualizzato nella rete dei servizi e nella cornice della comunità), Emanuele Bernardelli, responsabile Ufficio Interventi per la disabilità Comune di Piacenza (La rete dei servizi per la disabilità adulta nel Comune di Piacenza), Giampaolo Luppi, psicologo-psicoterapeuta, AUSL Piacenza (Percorsi differenziati per la formulazione del Progetto di Vita basato sui costrutti di qualità della vita), Ilaria Fontana, psicologa – psicoterapeuta, collaboratrice Fondazione Pia Pozzoli (Buone prassi territoriali e nodi critici nella costruzione dei Progetti Individuali Personalizzati).

Ingresso gratuito con obbligo di iscrizione inviando una mail a piacenza@angsa.it posti in presenza massimo 70 – possibilità di collegamento da remoto.