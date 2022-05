Il ritorno a Piacenza di Simon, colpo della Gas Sales Bluenergy

Il centrale Robertlandy Simon vestirà la maglia Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Il sogno è realtà. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza piazza uno dei colpi di mercato più importanti della sua pur breve storia ingaggiando il gigante cubano Robertlandy Simon, uno degli uomini simbolo di questo sport, centrale classe 1987 per 208 centimetri. Il Club biancorosso della presidente Elisabetta Curti ha trovato con l’atleta un accordo triennale.

Simon, che ha giocato nelle ultime quattro stagioni con la maglia della Cucine Lube Civitanova e ha vinto gli ultimi tre scudetti assegnati (2019, 2021, 2022), torna protagonista a Piacenza, dopo esserci stato dal 2012 al 2014, con cui ha conquistato una Challenge Cup e una Coppa Italia. Prima di approdare alla Cucine Lube Civitanova ha giocato in Brasile, dove ha vinto anche il titolo di campione del Mondo per Club (oltre a due campionati sudamericani). Per il centrale cubano anche due stagioni in Corea del Sud con l’OK Savings Bank con cui trionfa per due volte nel campionato nazionale. In Italia ha giocato sei stagioni, disputato 192 partite collezionando 154 vittorie. Ha vestito la maglia della Nazionale cubana, vincendo sette medaglie. Numerosi i premi individuali assegnati a Simon. Ha ricevuto il transfer FIVB il 9 novembre 2012.

“Sono molto contento di tornare a giocare in una città – dice Simon – che conosco bene e che mi ha accolto benissimo al mio arrivo in Italia. Arrivo in una società ambiziosa come lo sono io, qui ho tanti amici, ci divertiremo e non vedo l’ora di potere iniziare a lavorare”. Simon una volta lasciata Piacenza nel 2014 aveva promesso che sarebbe ritornato a giocare a Piacenza. E la promessa fatta a suo tempo l’ha mantenuta. E il sogno che tutti i tifosi biancorossi cullavano da tempo è diventato realtà. “Una grande soddisfazione per tutti noi – dice la presidente Elisabetta Curti – e un regalo ai nostri tifosi e a tutta Piacenza. Simon è un fuoriclasse e siamo certi che il suo arrivo possa dare alla squadra un ulteriore valore aggiunto, è una garanzia non solo di grandi giocate ma di grandi doti caratteriali, avevamo la volontà precisa di avere elementi che ricercano la vittoria nel loro DNA. È naturale che ci aspettiamo una risposta di sostegno, di presenza, soprattutto di incoraggiamento per questa formazione, mi emoziona immaginarla e sarà divertente vederla giocare, anche in allenamento, con questo fuoriclasse in campo”.

La carriera di Robertlandy Simon

2018-2022 Cucine Lube CIVITANOVA (SuperLega)

2016-2018 Sada CRUZEIRO (BRA)

2014-2016 OK Savings Bank (KOR)

2012-2014 Copra PIACENZA (A1)

2005-2011 Ciudad HABANA (CUB)

Il palmares del centrale cubano

Nazionale

2 Campionati nordamericano (2009 e 2010)

Argento Campionato Mondiale (2010)

Bronzo Campionato nordamericano (2007)

Argento Grand Champions Cup (2009)

Bronzo World League 2005.

Club

3 Campionati Italiani (2019, 2021 e 2022)

3 Coppa Italia (2014, 2020 e 2021)

1 Champions League (2019)

1 Mondiale per Club (2016)

1 Challenge Cup (2013)

2 Campionati sudamericano (2017, 2018)

3 Campionati sudcoreano (2015, 2016, 2019)

3 Campionati cubano (2006, 2009, 2010)