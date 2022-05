Il sondaggio Euromedia: “Barbieri al 48,5 e Tarasconi al 34 per cento”

“Ci sembra doveroso condividere con i piacentini una ricerca che abbiamo commissionato a Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per fotografare, a questo punto della campagna elettorale, la propensione al voto di domenica 12 giugno”. Lo scrive in una nota il comitato Barbieri sindaco che pubblica la rilevazione condotta secondo questa metodologia.

“Come ogni sondaggio – affermano – è la fotografia di uno scenario in continua evoluzione e registra il ‘sentiment’ di un campione di mille unità, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel Comune di Piacenza, stratificato per sesso ed età. I risultati positivi che emergono dalla ricerca confermano la fiducia che i piacentini hanno dimostrato nei confronti del Sindaco Patrizia Barbieri, per il lavoro fatto dall’Amministrazione negli ultimi cinque anni e per la passione e determinazione nell’alimentare non nuovi progetti di visione il cambiamento in atto, per vivere in una Piacenza sempre più sicura, sempre più attrattiva, solidale, green e attenta alle famiglie più fragili”.

“Ma questo sondaggio è semplicemente per noi – viene precisato – uno strumento di lavoro che ci sprona a continuare la nostra campagna tra i cittadini e esprimere il massimo impegno di tutta la nostra coalizione in queste due ultime settimane di campagna elettorale”. La rilevazione di Euromedia Research è stata effettuata dal 23 al 24 maggio attraverso mille interviste telefoniche (Metodo C.A.T.I. – C.A.M.I.)